Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу

Колишній генеральний секретар НАТО, а нині міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг у книзі мемуарів "On My Watch" ("На моїй варті") заявив, що президент США Дональд Трамп під час свого першого терміну погрожував позбавити одразу кілька країн статусу членів Альянсу.

Як пише "Європейська правда", республіканець скаржився на те, що Європа має дуже низький рівень витрат на сферу оборони. Коли у 2018 році Данія, Норвегія, Німеччина та Нідерланди не перевищили позначку навіть у 1,5% ВВП для військового бюджету, у Білому домі почали говорити про виключення цих держав зі структур НАТО.

Столтенберг говорить, що тодішній міністр оборони США Джеймс Меттіс давав поради, як не дратувати Трампа: мовляв, не варто оскаржувати цифри статистики, які озвучує президент, бо це не матиме жодного ефекту. Урядовець також визнавав, що йому соромно за главу держави, і вибачався перед керівництвом НАТО за поведінку господаря Овального кабінету.