“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСвіт

Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу

Президент США за першої каденції розглядав радикальні кроки.

Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Єнс Столтенберг і Дональд Трамп у 2018 році
Фото: EPA/UPG

Колишній генеральний секретар НАТО, а нині міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг у книзі мемуарів "On My Watch" ("На моїй варті") заявив, що президент США Дональд Трамп під час свого першого терміну погрожував позбавити одразу кілька країн статусу членів Альянсу.

Як пише "Європейська правда", республіканець скаржився на те, що Європа має дуже низький рівень витрат на сферу оборони. Коли у 2018 році Данія, Норвегія, Німеччина та Нідерланди не перевищили позначку навіть у 1,5% ВВП для військового бюджету, у Білому домі почали говорити про виключення цих держав зі структур НАТО.

Столтенберг говорить, що тодішній міністр оборони США Джеймс Меттіс давав поради, як не дратувати Трампа: мовляв, не варто оскаржувати цифри статистики, які озвучує президент, бо це не матиме жодного ефекту. Урядовець також визнавав, що йому соромно за главу держави, і вибачався перед керівництвом НАТО за поведінку господаря Овального кабінету.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies