Трамп вимагає від країн НАТО не купувати російську нафту і лише тоді обіцяє ввести санкції проти РФ

“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
ГоловнаСвіт

Трамп вимагає від країн НАТО не купувати російську нафту і лише тоді обіцяє ввести санкції проти РФ

Також президент США пропонує країнам ввести мита на товари з Китаю.

Трамп вимагає від країн НАТО не купувати російську нафту і лише тоді обіцяє ввести санкції проти РФ
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що введе санкції проти Росії лише тоді, коли всі країни НАТО припинять купувати російську нафту.

Лист, адресований усім країнам, Трамп оприлюднив у своїй соцмережі 13 вересня.

«Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії тоді, коли всі країни НАТО погодяться і почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії. Як ви знаєте, відданість НАТО перемозі була далеко не на 100%, а купівля російської нафти деякими країнами — це просто шок! Це значно послаблює вашу переговорну позицію і силу торгу з Росією», - написав американський президент.

Трамп додав, що «у будь-якому разі, я готовий “почати”, коли ви будете готові. Просто скажіть — коли».

Також лідер США наполягає на підвищенні партнерами мит на товари із Китаю.

«Я вважаю, що це, а також запровадження НАТО як групою мит у розмірі від 50% до 100% щодо Китаю, які будуть повністю зняті після завершення війни між Росією та Україною, також допоможе зупинити цю смертельну, але безглузду війну. Китай має значний вплив і навіть контроль над Росією, а ці потужні мита зламають цю хватку», - написав американський президент.

«Якщо НАТО зробить так, як я кажу, війна швидко завершиться, і всі ці життя буде врятовано! Якщо ні — ви просто марнуєте мій час, а також час, енергію і гроші Сполучених Штатів», - вважає Трамп.

  • Міністерство фінансів США 12 вересня закликало країни «Групи семи» та Євросоюзу ввести «суттєві тарифи» на товари з Китаю та Індії, аби зупинити їхні закупівлі російської нафти.
  • Крім того, США ухвалили нові експортні обмеження проти компаній, які допомагали Росії обходити санкції. Обмеження торкнуться Росії, Китаю, Індії, Туреччини, ОАЕ, Ірану, Сінгапуру, Тайваню.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies