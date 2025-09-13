Трамп вимагає від країн НАТО не купувати російську нафту і лише тоді обіцяє ввести санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що введе санкції проти Росії лише тоді, коли всі країни НАТО припинять купувати російську нафту.

Лист, адресований усім країнам, Трамп оприлюднив у своїй соцмережі 13 вересня.

«Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії тоді, коли всі країни НАТО погодяться і почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії. Як ви знаєте, відданість НАТО перемозі була далеко не на 100%, а купівля російської нафти деякими країнами — це просто шок! Це значно послаблює вашу переговорну позицію і силу торгу з Росією», - написав американський президент.

Трамп додав, що «у будь-якому разі, я готовий “почати”, коли ви будете готові. Просто скажіть — коли».

Також лідер США наполягає на підвищенні партнерами мит на товари із Китаю.

«Я вважаю, що це, а також запровадження НАТО як групою мит у розмірі від 50% до 100% щодо Китаю, які будуть повністю зняті після завершення війни між Росією та Україною, також допоможе зупинити цю смертельну, але безглузду війну. Китай має значний вплив і навіть контроль над Росією, а ці потужні мита зламають цю хватку», - написав американський президент.

«Якщо НАТО зробить так, як я кажу, війна швидко завершиться, і всі ці життя буде врятовано! Якщо ні — ви просто марнуєте мій час, а також час, енергію і гроші Сполучених Штатів», - вважає Трамп.