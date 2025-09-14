Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
ГоловнаСвіт

Німці стали більше боятися нападу РФ на країну-члена НАТО, - опитування

62% респондентів бояться, що Росія може напасти і на країну-члена НАТО, наприклад, на Польщу чи Литву.

Німці стали більше боятися нападу РФ на країну-члена НАТО, - опитування
Польські військовослужбовці вантажать дрон з місця падіння в селі Вогин. 10 вересня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Громадяни Німеччини стали більше боятися нападу Росії на країну-члена НАТО після інциденту з російськими безпілотниками, які вторглися на територію Польщі.

Це показують дані опитування INSA на замовлення Bild, пише “Європейська правда”.

62% респондентів бояться, що Росія може напасти і на країну-члена НАТО, наприклад, на Польщу чи Литву.

Лише 28% не вірять у такий сценарій, ще 10% опитаних не змогли дати відповідь.

Також більшість респондентів виступають за посилення санкцій проти Росії у відповідь на провокації.

Зокрема, 49% висловились за негайне припинення всіх поставок газу та нафти з Росії до ЄС, 33% проти цього.

Крім того, 51% опитаних хочуть, щоб заморожені російські активи були використані для підтримки України. Лише 29% опитаних відкидають цю ідею.

  • Глава німецької технологічної компанії Quantum Systems Флоріан Зайбель заявив, що з нинішнім арсеналом Німеччина не протримається і 4 тижнів проти атак дронів РФ як в Україні.
  • Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.
  • Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що має докази навмисного вторгнення РФ у повітряний простір країни.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies