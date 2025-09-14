Німці стали більше боятися нападу РФ на країну-члена НАТО, - опитування

Громадяни Німеччини стали більше боятися нападу Росії на країну-члена НАТО після інциденту з російськими безпілотниками, які вторглися на територію Польщі.
Це показують дані опитування INSA на замовлення Bild, пише “Європейська правда”.
62% респондентів бояться, що Росія може напасти і на країну-члена НАТО, наприклад, на Польщу чи Литву.
Лише 28% не вірять у такий сценарій, ще 10% опитаних не змогли дати відповідь.
Також більшість респондентів виступають за посилення санкцій проти Росії у відповідь на провокації.
Зокрема, 49% висловились за негайне припинення всіх поставок газу та нафти з Росії до ЄС, 33% проти цього.
Крім того, 51% опитаних хочуть, щоб заморожені російські активи були використані для підтримки України. Лише 29% опитаних відкидають цю ідею.
- Глава німецької технологічної компанії Quantum Systems Флоріан Зайбель заявив, що з нинішнім арсеналом Німеччина не протримається і 4 тижнів проти атак дронів РФ як в Україні.
- Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.
- Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що має докази навмисного вторгнення РФ у повітряний простір країни.