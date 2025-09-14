Німці стали більше боятися нападу РФ на країну-члена НАТО, - опитування

62% респондентів бояться, що Росія може напасти і на країну-члена НАТО, наприклад, на Польщу чи Литву.

Польські військовослужбовці вантажать дрон з місця падіння в селі Вогин. 10 вересня 2025 року.

Громадяни Німеччини стали більше боятися нападу Росії на країну-члена НАТО після інциденту з російськими безпілотниками, які вторглися на територію Польщі.

Це показують дані опитування INSA на замовлення Bild, пише “Європейська правда”.

62% респондентів бояться, що Росія може напасти і на країну-члена НАТО, наприклад, на Польщу чи Литву.

Лише 28% не вірять у такий сценарій, ще 10% опитаних не змогли дати відповідь.

Також більшість респондентів виступають за посилення санкцій проти Росії у відповідь на провокації.

Зокрема, 49% висловились за негайне припинення всіх поставок газу та нафти з Росії до ЄС, 33% проти цього.

Крім того, 51% опитаних хочуть, щоб заморожені російські активи були використані для підтримки України. Лише 29% опитаних відкидають цю ідею.