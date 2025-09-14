Чехія відправила Польщі три вертольоти і 150 військових для захисту від російських дронів

Чеський вертолітний підрозділ спеціальних операцій із трьох вертольотів Мі-171S та близько 150 військових прибуде до Польщі після того, як російські дрони порушили її повітряний простір.

Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, передає Radio Prague International.

За її словами, військові перебуватимуть у країні максимум три місяці.

"Вони мають досягти території Республіки Польща протягом кількох годин", – сказала міністерка.

За її словами, місія базується на мандаті, який Палата депутатів Чехії схвалила ще торік і який діятиме до 2026 року.

"Наразі це посилення східного крила в рамках передової присутності", – пояснила Чернохова.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав до посилення санкцій проти РФ через порушення російським дроном повітряного простору Румунії.

МЗС Чехії також викликало російського посла через дрони в Польщі.

Як російські дрони порушували повітряний простір Польщі та Румунії

Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.

До відбиття атаки залучили авіацію, в тому числі Королівські ВПС Нідерландів. В різних воєводствах знайшли уламки не менше 16 дронів і однієї невстановленої ракети.

В ЄС вважають, що цей напад не був випадковістю і містить ознаки спланованості. Cпецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог також не вважає випадковістю атаку російських дронів на територію Польщі.

13 вересня російський безпілотник вже в черговий раз залетів на територію Румунії. Країна задіяла два літаки F-16, які супроводжували безпілотник, поки він не зник з радарів. Місцева влада заявила, що безпілотник не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для населення.

Очільниця МЗС Румунії Оана-Сільвія Цою назвала вторгнення російського дрона провокацією та закликала ухвалити 19-й пакет санкцій.