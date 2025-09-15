Мальдіви офіційно подали заявку на членство в організації в листопаді 2024 році.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) прийняло до свого складу Мальдівські острови. Про це повідомляється на сторінці МАГАТЕ у соцмережі Х.

"Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила прийняття Мальдівських островів у якості нового члена агентства. Вітаємо і ласкаво просимо до сім’ї МАГАТЕ", – йдеться у публікації.

The IAEA General Conference has approved the Maldives to become the newest Member State of the IAEA. @MDVinGeneva's Salma Rasheed addressed the #IAEAGC following the announcement.



Congratulations and welcome to the IAEA family! pic.twitter.com/u0pErGBdYM — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) September 15, 2025

Міністерство закордонних справ Мальдівської Республіки підтвердило, що Генеральна конференція МАГАТЕ одноголосно схвалила заявку острівної країни на вступ під час 69-ї чергової сесії, що проходить з 15 по 19 вересня у Відні.

Мальдіви офіційно подали заявку на членство в організації в листопаді 2024 році.

МАГАТЕ - це Міжнародне агентство з атомної енергії, створене у 1957 році як автономна міжурядова організація під егідою ООН. Його головна мета - сприяти мирному використанню атомної енергії та запобігати її застосуванню у військових цілях, зокрема - для створення ядерної зброї.

МАГАТЕ налічує 171 країну-учасницю. Це - майже всі держави світу, включно з Україною.