МАГАТЕ прийняло до свого складу Мальдівські острови

Мальдіви офіційно подали заявку на членство в організації в листопаді 2024 році.

МАГАТЕ прийняло до свого складу Мальдівські острови
МАГАТЕ
Фото: укрінформ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) прийняло до свого складу Мальдівські острови. Про це повідомляється на сторінці МАГАТЕ у соцмережі Х.

"Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила прийняття Мальдівських островів у якості нового члена агентства. Вітаємо і ласкаво просимо до сім’ї МАГАТЕ", – йдеться у публікації.

Міністерство закордонних справ Мальдівської Республіки підтвердило, що Генеральна конференція МАГАТЕ одноголосно схвалила заявку острівної країни на вступ під час 69-ї чергової сесії, що проходить з 15 по 19 вересня у Відні. 

Мальдіви офіційно подали заявку на членство в організації в листопаді 2024 році.

МАГАТЕ - це Міжнародне агентство з атомної енергії, створене у 1957 році як автономна міжурядова організація під егідою ООН. Його головна мета - сприяти мирному використанню атомної енергії та запобігати її застосуванню у військових цілях, зокрема - для створення ядерної зброї.

МАГАТЕ налічує 171 країну-учасницю. Це - майже всі держави світу, включно з Україною.
﻿
