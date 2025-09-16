У ЄС узгодили, як завершити тимчасовий захист для українців

ЄС готується до скоординованого підходу на випадок, коли умови в Україні сприятимуть поступовому скасуванню статусу тимчасового захисту.

Рада Європейського Союзу узгодила загальні рекомендації щодо поступового скасування статусу тимчасового захисту для українських біженців, термін якого завершується 4 березня 2027 року.

Про це розповіли у пресслужбі Ради Європи.

"Сьогодні Рада узгодила спільні рамки для переміщених українців, щоб забезпечити стале повернення та реінтеграцію в Україну, коли дозволять умови, а також поступовий перехід до інших статусів проживання для тих, хто має на це право", – йдеться у повідомленні.

Таким чином ЄС готується до скоординованого підходу на випадок, коли умови в Україні сприятимуть поступовому скасуванню статусу тимчасового захисту.

Рекомендація також містить заходи щодо забезпечення інформаційного забезпечення переміщених осіб та заходи щодо забезпечення координації, моніторингу та обміну інформацією між державами-членами та Україною.

"Солідарність ЄС з українським народом залишається непохитною. Водночас здоровий глузд говорить про те, що треба підготуватися до дня, коли ситуація дозволить українцям повернутися додому, щоб допомогти у відбудові своєї країни... Ми хочемо забезпечити, щоб повернення до України відбувалося поступово та з акцентом на сталу реінтеграцію в громади", – прокоментував Кааре Дібвад Бек, міністр імміграції та інтеграції Данії, яка наразі головує в ЄС.

Держав-членів закликають пропонувати переміщеним українцям національні дозволи на проживання, видані, наприклад, з підстав, пов'язаних з працевлаштуванням, навчанням, освітою або сімейними обставинами, якщо ці особи відповідають певним умовам.

Особи, які користуються тимчасовим захистом, також повинні мати можливість подавати заявки на отримання статусів згідно із законодавством ЄС, наприклад, пов’язаних із висококваліфікованою роботою. Неможливо одночасно мати статуси згідно із законодавством ЄС та користуватися тимчасовим захистом.

Багато українців, які втекли від війни, потребують підтримки, щоб мати змогу повернутися до України та реінтегруватися в українське суспільство. Держави-члени можуть допомогти їм, дозволивши їм здійснювати ознайомчі візити до України. Умови для цих ознайомчих візитів мають бути узгоджені між країнами ЄС.

Держави-члени також повинні передбачити програми добровільного повернення, дійсні протягом обмеженого періоду часу, та узгодити умови цих програм з українською владою та іншими країнами. Вони також повинні поширити права на тимчасовий захист (наприклад, пов'язані з житлом, медичним обслуговуванням та навчанням) на осіб, зареєстрованих у програмах добровільного повернення.

Крім цього, держави-члени також повинні забезпечити надання інформації переміщеним українцям щодо можливостей подати заявку на інший правовий статус, впливу на їхні переваги та права, а також підтримки повернення до України.

Країни ЄС повинні, зокрема, створити інформаційні системи та кампанії щодо програм добровільного повернення. Вони також можуть створити так звані Центри Єдності, які фінансуватимуться за рахунок ЄС.