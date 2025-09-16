У ЄС узгодили, як завершити тимчасовий захист для українців

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
ГоловнаСвіт

У ЄС узгодили, як завершити тимчасовий захист для українців

ЄС готується до скоординованого підходу на випадок, коли умови в Україні сприятимуть поступовому скасуванню статусу тимчасового захисту.

У ЄС узгодили, як завершити тимчасовий захист для українців
Мігранти з валізами поблизу Grand City Hotel Berlin, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Рада Європейського Союзу узгодила загальні рекомендації щодо поступового скасування статусу тимчасового захисту для українських біженців, термін якого завершується 4 березня 2027 року. 

Про це розповіли у пресслужбі Ради Європи.

"Сьогодні Рада узгодила спільні рамки для переміщених українців, щоб забезпечити стале повернення та реінтеграцію в Україну, коли дозволять умови, а також поступовий перехід до інших статусів проживання для тих, хто має на це право", – йдеться у повідомленні. 

Таким чином ЄС готується до скоординованого підходу на випадок, коли умови в Україні сприятимуть поступовому скасуванню статусу тимчасового захисту.

Рекомендація також містить заходи щодо забезпечення інформаційного забезпечення переміщених осіб та заходи щодо забезпечення координації, моніторингу та обміну інформацією між державами-членами та Україною.

"Солідарність ЄС з українським народом залишається непохитною. Водночас здоровий глузд говорить про те, що треба підготуватися до дня, коли ситуація дозволить українцям повернутися додому, щоб допомогти у відбудові своєї країни... Ми хочемо забезпечити, щоб повернення до України відбувалося поступово та з акцентом на сталу реінтеграцію в громади", – прокоментував Кааре Дібвад Бек, міністр імміграції та інтеграції Данії, яка наразі головує в ЄС.

Держав-членів закликають пропонувати переміщеним українцям національні дозволи на проживання, видані, наприклад, з підстав, пов'язаних з працевлаштуванням, навчанням, освітою або сімейними обставинами, якщо ці особи відповідають певним умовам.

Особи, які користуються тимчасовим захистом, також повинні мати можливість подавати заявки на отримання статусів згідно із законодавством ЄС, наприклад, пов’язаних із висококваліфікованою роботою. Неможливо одночасно мати статуси згідно із законодавством ЄС та користуватися тимчасовим захистом.

Багато українців, які втекли від війни, потребують підтримки, щоб мати змогу повернутися до України та реінтегруватися в українське суспільство. Держави-члени можуть допомогти їм, дозволивши їм здійснювати ознайомчі візити до України. Умови для цих ознайомчих візитів мають бути узгоджені між країнами ЄС.

Держави-члени також повинні передбачити програми добровільного повернення, дійсні протягом обмеженого періоду часу, та узгодити умови цих програм з українською владою та іншими країнами. Вони також повинні поширити права на тимчасовий захист (наприклад, пов'язані з житлом, медичним обслуговуванням та навчанням) на осіб, зареєстрованих у програмах добровільного повернення.

Крім цього, держави-члени також повинні забезпечити надання інформації переміщеним українцям щодо можливостей подати заявку на інший правовий статус, впливу на їхні переваги та права, а також підтримки повернення до України.

Країни ЄС повинні, зокрема, створити інформаційні системи та кампанії щодо програм добровільного повернення. Вони також можуть створити так звані Центри Єдності, які фінансуватимуться за рахунок ЄС. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies