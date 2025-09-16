Бессент: війна закінчилася б через 60-90 днів, якби Європа запровадила вторинні тарифи для покупців нафти з РФ

Міністр фінансів США каже, що Сполучені Штати не запровадять тарифи щодо Китаю через російську нафту, якщо Європа не стане першою.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у понеділок, що адміністрація Трампа не запровадить додаткові тарифи на китайські товари, щоб зупинити купівлю російської нафти Китаєм, якщо європейські країни не запровадять власні високі мита на Китай та Індію, передає Reuters.

Бессент заявив, що європейські країни повинні відігравати більш активну роль у скороченні доходів Росії від нафти та припиненні війни в Україні.

«Ми очікуємо, що європейці зараз зроблять свою частину роботи. Ми не робитимемо наступних кроків без європейців», – сказав Бессент, відповідаючи на запитання, чи запровадять США тарифи, пов'язані з російською нафтою, на китайські товари після того, як президент Дональд Трамп запровадив додаткові 25% мита на імпорт з Індії.

Бессент сказав, що під час переговорів з китайськими чиновниками в Мадриді щодо торгівлі та TikTok він зазначив, що США запровадили тарифи на індійські товари, і що Трамп закликав європейські країни запровадити тарифи від 50% до 100% на Китай та Індію, щоб скоротити доходи Росії від нафти.

Він сказав, що відповідь китайської сторони полягала в тому, що закупівлі нафти є «суверенною справою».

Бессент розкритикував закупівлі російської нафти деякими європейськими країнами, тоді як інші купують нафтопродукти, перероблені в Індії, з російської сирої нафти, придбаної за зниженими цінами, заявивши, що вони допомагають фінансувати конфлікт у власному «задньому дворі».

«Я гарантую вам, що якби Європа запровадила суттєві вторинні тарифи для покупців російської нафти, війна закінчилася б через 60 або 90 днів», оскільки це відрізало б основне джерело доходів Москви, сказав Бессент.

Глава казначейства заявив, що тарифи на індійські товари через закупівлі російської нафти принесли «суттєвий прогрес» у переговорах з Індією. Нью-Делі та Вашингтон проведуть черговий раунд переговорів зі США у вівторок на тлі нещодавнього потепління риторики між Трампом та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Бессент заявив, що США готові співпрацювати з європейськими країнами, щоб розглянути питання про жорсткіші санкції проти російських компаній, включаючи таких нафтових гігантів, як «Роснефть» та «Лукойл», а також щодо кроків з підготовки до більшого використання російських суверенних активів, які були заморожені після вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Цього можна досягти шляхом вилучення невеликих частин із 300 мільярдів доларів заморожених активів для початку або розміщення їх у спеціальному фонді, який міг би служити заставою за кредитом Україні, сказав він.