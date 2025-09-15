Ольга Стефанішина почала роботу на посаді посла України у Сполучених Штатах

Ольга Стефанішина почала роботу на посаді посла у Сполучених Штатах

Ольга Стефанішина повідомила, що почала роботу на посаді посла України у Сполучених Штатах Америки.

“Розпочинаючи свою місію як Посол України у Сполучених Штатах, я несу з собою мужність і стійкість нашого народу”, - написала Ольга Стефанішина.

Пані посол України розповіла, що команда посольства України у США зробила хвилину мовчання, щоб вшанувати тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України.

“Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатію — захищаючи суверенітет, зміцнюючи партнерські відносини та прагнучи справедливого та тривалого миру”, - написала Ольга Стефанішина.

Хто така Ольга Стефанішина