Ольга Стефанішина почала роботу на посаді посла України у Сполучених Штатах

Ольга Стефанішина повідомила, що почала роботу на посаді посла України у Сполучених Штатах Америки.
“Розпочинаючи свою місію як Посол України у Сполучених Штатах, я несу з собою мужність і стійкість нашого народу”, - написала Ольга Стефанішина.
Пані посол України розповіла, що команда посольства України у США зробила хвилину мовчання, щоб вшанувати тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України.
“Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатію — захищаючи суверенітет, зміцнюючи партнерські відносини та прагнучи справедливого та тривалого миру”, - написала Ольга Стефанішина.
Хто така Ольга Стефанішина
-
У 2008 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови.
-
У 2016 році Стефанішина закінчила Одеський національний економічний університет за спеціальністю "Фінанси і кредит".
-
З 2006 по 2007 рік займалася приватною юридичною практикою.
-
У 2007—2010 роках працювала в Державному департаменті з питань адаптації законодавства на посаді спеціаліста-керівника відділу з питань правового забезпечення європейської інтеграції.
-
2010—2015 — Департамент міжнародного права/Департамент європейської інтеграції у Міністерстві юстиції України, заступник директора/директор.
-
З березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.
-
В грудні 2017 року була призначена на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.
-
З січня по червень 2020 році працювала радником у юридичній фірмі «Ілляшев та Партнери».
-
На позачергових парламентських виборах 2019 року Стефанішина балотувалася до Верховної Ради за списками партії «Українська Стратегія Гройсмана» під № 25, але в парламент не пройшла.
-
4 червня 2020 року Рада проголосувала за призначення Стефанішиної віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
-
3 вересня 2024 року віцепремʼєр-міністерка з питаннь євроінтеграції подала до Ради заяву про відставку. 4 вересня 2024 року Рада підтримала звільнення.
-
17 липня 2025 року Володимир Зеленський підписав указ про призначення Стефанішиної спецуповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США.
-
27 серпня колишня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина офіційно стала послом України у США.