​Президент візьме участь у сьогоднішньому засіданні фракції «Слуга народу»

Нардепів попередили, що засідання відбудеться «без телефонів і будь-яких гаджетів».

Володимир Зеленський 16 вересня візьме участь у засіданні фракції «Слуга народу».

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції «СН».

«Засідання з президентом буде о 17.00. Тем не заявлено. Попередили, що без телефонів і будь-яких гаджетів», - розповів член фракції.

Інший нардеп підтвердив інформацію про засідання з главою держави.

«Поки жодних подробиць», - сказав співрозмовник видання.

Інший член президентської фракції додав, що «хотілося б послухати, про що йтиметься. Зокрема стосовно того, що це було стосовно закону про НАБУ».