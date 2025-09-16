Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаПолітика

​Президент візьме участь у сьогоднішньому засіданні фракції «Слуга народу»

Нардепів попередили, що засідання відбудеться «без телефонів і будь-яких гаджетів». 

​Президент візьме участь у сьогоднішньому засіданні фракції «Слуга народу»
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський 16 вересня візьме участь у засіданні фракції «Слуга народу».

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції «СН». 

«Засідання з президентом буде о 17.00. Тем не заявлено. Попередили, що без телефонів і будь-яких гаджетів», - розповів член фракції. 

Інший нардеп підтвердив інформацію про засідання з главою держави. 

«Поки жодних подробиць», - сказав співрозмовник видання.

Інший член президентської фракції додав, що «хотілося б послухати, про що йтиметься. Зокрема стосовно того, що це було стосовно закону про НАБУ».
