Верховна Рада ратифікувала угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

“За” – 295.

Верховна Рада ратифікувала угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією
Лондон, Велика Британія. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада ратифікувала 100-річну угоду з Великою Британією. 

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту. 

Зазначимо, що угода включає оборонний блок, економічні та технологічні елементи, взаємодію в інформаційний та культурній сферах.

Зокрема сторони поглиблюватимуть оборонне співробітництво, зміцнюватимуть свої військові та оборонно-промислові спроможності, включаючи розвиток збройних сил та співробітництво між оборонно-промисловими базами, посилюватимуть системи оборонних закупівель України та передаватимуть технології для спільного виробництва оборонної продукції (у тому числі в рамках спільних ініціатив), приділяючи особливу увагу інноваціям та посиленню захисту прав інтелектуальної власності на передані технології, а також узгоджуватимуть їх з вимогами НАТО.

Нагадаємо, Україна та Великобританія підписали історичну 100-річну угоду у січні цього року.
