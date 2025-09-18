Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
ГоловнаПолітика

Зеленський підписав указ про підготовку щорічного послання до Ради

Доручив робочій групі подати на розгляд проєкт.

Зеленський підписав указ про підготовку щорічного послання до Ради
Фото: пресслужба Офісу Президента

На сайті Офісу Президента оприлюднено указ щодо підготовки щорічного послання Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Відповідно до тексту документа, створено робочу групу, яку очолить керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак. За методологічне та наукове забезпечення проєкту відповідатиме директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Богомолов.

Також до складу робочої групи увійшли заступники Єрмака - Ігор Брусило, Ірина Верещук, Ігор Жовква, Олена Ковальська, Віктор Микита, Ірина Мудра, Павло Паліса та Олег Татаров. До них долучиться керівник Державного управління справами Ігор Лисий.

Проєкт послання має бути поданий на розгляд до 1 грудня 2025 року. 
﻿
