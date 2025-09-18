Суд обрав запобіжний захід «куратору» РПЦ в Україні, екснардепу Новинському, який переховується за кордоном

Новинський фігурує у справі про державну зраду та розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, а також у справі щодо несплати 4,3 млрд грн податків.

Печерський районний суд Києва 15 вересня обрав запобіжний захід – тримання під вартою, «куратору» РПЦ в Україні, колишньому народному депутату кількох скликань, обраному від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок», повідомляє ДБР.

Відомство не називає ім’я фігуранта, втім наведені факти свідчать, що йдеться про Вадима Новинського.

Як встановило слідство, від самого початку збройної агресії РФ проти України, ще з 2014 року він просував російські наративи через інтерв’ю у засобах масової інформації, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах. Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію тощо.

Проросійський депутат, виконував вказівки очільника російської православної церкви патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядковані, тобто був так званим «куратором» від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні.

При цьому народний обранець, діючи на підтримку зовнішньої політики країни-агресора, систематично здійснював публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та ворожнечі.

Після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну він склав повноваження і наразі переховується за кордоном. Однак продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітетові України, її державній та інформаційній безпеці, досягнення військово-політичних цілей керівництвом РФ відносно держави Україна та надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері.

Комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи, призначені слідчим, підтвердили факти злочинної діяльності нардепа в інтересах РФ.

Раніше йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, скоєних службовою особою (ч. 2 ст. 161 КК України).

Максимальне покарання за вчинення таких дій — позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Також Новинському повідомлено про підозру у несплаті 4,3 млрд грн податків.