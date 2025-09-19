Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Єрмак: наступного тижня в ЄС відбудуться переговори щодо створення "стіни дронів"

Очільник Офісу президента вважає, щодо цього проєкту має долучитися Україна. 

Єрмак: наступного тижня в ЄС відбудуться переговори щодо створення "стіни дронів"
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у телеграмі розповів, що наступного тижня в ЄС відбудуться переговори щодо створення "стіни дронів" уздовж східного кордону для захисту від російських атак. 

Він вважає, що до цього проєкту має долучитися і Україна.

"Ми - єдина країна в Європі, яка веде сучасну війну проти росії", – написав він.

За словами Єрмака, із часів Другої світової та Холодної війни принципи ведення бойових дій змінилися, а за останні роки ключову роль відіграють дрони. 

Саме тому потрібно змінювати й армії, робити ставку на ШІ, який буде в БПЛА, як в ударних, так і в зенітних.

  • Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.
  • Нещодавно єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс оголосив, що пройдуть переговори з міністрами оборони блоку щодо проєкту "стіни від безпілотників" уздовж східного кордону ЄС. 
