Зеленський та Навроцький можуть зустрітися за кілька днів у Нью-Йорку

У канцелярії польського президента очікують, що принаймні короткий обмін думками між президентами може відбутися.

Президент Польщі Кароль Навроцький може зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у межах 79-ї Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Польське радіо із посиланням на голову Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчина Пшидача.

За його словами, Навроцький відвідає США, де візьме участь у сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Пшидач розповів, що на полях сесії Генасамблеї ООН відбудеться низка двосторонніх та багатосторонніх зустрічей у різних форматах.

На запитання про можливу зустріч із Зеленським представник канцелярії Навроцького сказав, що зала засідань ООН «є фактично невеликою і в ній перебувають усі, тому контакти між політиками є очевидними».

«Тож, безумовно, принаймні короткий обмін думками та поглядами з президентом України там може відбутися», — додав посадовець.

Нагадаємо, що Зеленський наступного тижня поїде на Генасамблею ООН. Там він, серед інших, може зустрітися з Трампом.