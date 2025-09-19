Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Сі Цзіньпін у розмові з Трампом закликав уникати торговельних обмежень

Лідери обговорили майбутнє TikTok, торговельну напругу між США й Китаєм і готуються до зустрічі у Південній Кореї.

Сі Цзіньпін у розмові з Трампом закликав уникати торговельних обмежень
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом закликав Вашингтон утриматися від нових торговельних обмежень, пише Bloomberg

Цзіньпін заявив, що Китай поважає прагнення компаній завершити угоду щодо продажу американських операцій TikTok власнику ByteDance Ltd. та очікує, що сторони знайдуть рішення цієї проблеми.

Китайський лідер висловив упевненість, що США і Китай зможуть вирішувати суперечливі питання, а американська сторона надасть китайським компаніям справедливі умови для бізнесу.

Телефонна розмова стала першою з червня та була ключовою для подальшої долі TikTok і можливого продовження чинної торговельної угоди, яка передбачає зниження тарифів і пом’якшення експортних обмежень.

Напередодні дзвінка Трамп заявляв, що сподівається досягти домовленості щодо майбутнього TikTok. Переговори відбулися після зустрічі міністра фінансів США Скотта Бессента та віцепрем’єра Держради КНР Хе Ліфена в Мадриді, де сторони узгодили рамкове рішення про виокремлення TikTok з американських операцій ByteDance.

Окрім TikTok, у центрі дискусії залишаються обмеження щодо постачання чипів Nvidia Corp. на китайський ринок. США нещодавно додали до свого санкційного списку 32 компанії, на що Пекін відповів новими перевірками щодо американських виробників напівпровідників.

Трамп після розмови зі Цзіньпіном написав у своїй соцмережі, що бесіда була «дуже продуктивна». 

«Ми досягли прогресу в багатьох надзвичайно важливих питаннях, зокрема, щодо торгівлі, фентанілу, необхідності завершення війни між Росією та Україною, а також щодо схвалення угоди по TikTok. Я також домовився з президентом Сі, що ми зустрінемося на саміті APEC у Південній Кореї, що я відвідаю Китай на початку наступного року, а президент Сі, своєю чергою, приїде до Сполучених Штатів у відповідний час», - зазначив лідер США.

  • Раніше Трамп заявив, що європейські країни могли б економічним тиском змусити Китай вплинути на Росію щодо завершення війни в Україні.
