Також санкції введені про осіб, які ведуть бізнес на окупованій території, і проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви.

У вечірньому зверненні 20 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав сьогодні укази про застосування нових санкцій України.

“Три пакети санкцій було мною підписано. Зокрема, проти пропагандистів, які допомагають Росії, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет Росії, підтримують цю систему зла, а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви. Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда – в успіху Молдови”, – сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що цей тиждень наблизив узгодження 19-го пакету санкцій проти російської агресії, якій тепер мають затвердити країни-члени ЄС.

“Очікуємо сильних санкційних кроків також від Сполучених Штатів Америки – Європа свою частину роботи виконує”, – сказав Зеленський.