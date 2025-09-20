Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ГоловнаПолітика

Єрмак і Рубіо напередодні зустрічі Трампа та Зеленського обговорили підготовку гарантій безпеки для України

Також сторони обговорили розширення співпраці у військовій, оборонній та економічній сферах.

Єрмак і Рубіо напередодні зустрічі Трампа та Зеленського обговорили підготовку гарантій безпеки для України
Андрій Єрмак
Фото: ОП

Ввечері 20 вересня глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що провів розмову з Державним секретарем США, виконувачем обов’язків радника президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо напередодні важливої зустрічі президентів України та Сполучених Штатів у Нью-Йорку.

Єрмак подякував американській стороні за послідовну й конструктивну підтримку, спрямовану на припинення російської війни проти України.

Сторони обговорили підготовку безпекових гарантій для України, а також розширення співпраці у військовій, оборонній та економічній сферах.

“Разом з Марко Рубіо відзначили важливість майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа як частини постійного діалогу двох лідерів, спрямованого на досягнення справедливого миру”, – зазначив глава Офісу президента.
