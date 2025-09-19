Лідери ЄС зберуться в Копенгагені 1 жовтня на неформальну зустріч для обговорення оборони та підтримки України

Також йтиметься про суттєве зміцнення обороноздатності блоку до 2030 року.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив глав держав і урядів ЄС на неформальну зустріч, яка відбудеться 1 жовтня в Копенгагені. Прийматиме захід прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє пресслужба Євроради.

Головні теми зустрічі – посилення оборонної готовності Європи та подальша підтримка України. Кошта наголосив, що останні інциденти з порушенням повітряного простору Польщі та Румунії підкреслили потребу пришвидшити спільні зусилля в обороні.

До 2030 року ЄС планує суттєво зміцнити свою обороноздатність, зокрема шляхом спільного фінансування, розвитку оборонної промисловості, спільних закупівель і підвищення сумісності систем. Учасники зустрічі обговорять, як швидше розвивати ключові спроможності, підтримати країни східного флангу та налагодити ефективний політичний нагляд за виконанням домовленостей.

Окремо розглянуть питання України – військову допомогу, безпекові гарантії, санкції проти Росії та подальші кроки у процесі вступу України до ЄС.

Остаточні рішення планують ухвалити наприкінці жовтня на засіданні Європейської ради в Брюсселі.