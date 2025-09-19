Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Лідери ЄС зберуться в Копенгагені 1 жовтня на неформальну зустріч для обговорення оборони та підтримки України

Також йтиметься про суттєве зміцнення обороноздатності блоку до 2030 року.

Лідери ЄС зберуться в Копенгагені 1 жовтня на неформальну зустріч для обговорення оборони та підтримки України
Антоніу Кошта
Фото: EPA/UPG

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив глав держав і урядів ЄС на неформальну зустріч, яка відбудеться 1 жовтня в Копенгагені. Прийматиме захід прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє пресслужба Євроради.

Головні теми зустрічі – посилення оборонної готовності Європи та подальша підтримка України. Кошта наголосив, що останні інциденти з порушенням повітряного простору Польщі та Румунії підкреслили потребу пришвидшити спільні зусилля в обороні.

До 2030 року ЄС планує суттєво зміцнити свою обороноздатність, зокрема шляхом спільного фінансування, розвитку оборонної промисловості, спільних закупівель і підвищення сумісності систем. Учасники зустрічі обговорять, як швидше розвивати ключові спроможності, підтримати країни східного флангу та налагодити ефективний політичний нагляд за виконанням домовленостей.

Окремо розглянуть питання України – військову допомогу, безпекові гарантії, санкції проти Росії та подальші кроки у процесі вступу України до ЄС.

Остаточні рішення планують ухвалити наприкінці жовтня на засіданні Європейської ради в Брюсселі.
