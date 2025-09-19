Конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою негайної деокупації ЗАЕС

На 69 Генеральній конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалили резолюцію "Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні" з вимогою негайної деокупації Запорізької АЕС.

Про це повідомили у Міненергетики України.

Документ підтримали 62 держави-члени. Він закликає Російську Федерацію до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль української влади.

Резолюцію ініціювала Україна та її міжнародні партнери. Документ став черговим сигналом світової спільноти про неприпустимість дій росіян, які ставлять під загрозу ядерну безпеку всього континенту.

Як зазначила міністерка енергетики України Світлана Гринчук, україна вдячна кожній країні, яка підтримала цей важливий документ.

"62 голоси «за» – це чітка позиція цивілізованого світу: ядерний тероризм є неприйнятним, а окупована Росією Запорізька АЕС має бути негайно повернута під контроль України", – заявила вона і додала, що Україна продовжуватиме працювати з МАГАТЕ та нашими партнерами, щоб забезпечити виконання кожного пункту цього рішення.

Резолюція містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС. Документ підтверджує, що Запорізька АЕС та всі ядерні об'єкти в Україні повинні працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів. Резолюція також підтвердила мандат та безперервну роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС попри постійні спроби Росії підірвати її діяльність.

Присутність експертів Агентства означає, що кожен інцидент, кожен ризик і кожна атака будуть зафіксовані та винесені на міжнародний рівень.

У міністерстві кажуть, що резолюція нагадала про російські удари по Чорнобильській зоні та пошкодження нового безпечного конфайнмента, що створює ризики для міжнародної ядерної безпеки.

Міністерство енергетики України розглядає цю резолюцію як крок на шляху до відновлення ядерної безпеки.Україна наполягає на посиленні міжнародного тиску на Росію з метою повного та безумовного виконання всіх резолюцій МАГАТЕ та повернення Запорізької АЕС під контроль України.

Раніше у МАГАТЕ заявили, що через захоплення Росією Запорізької АЕС на об’єкті зруйновано майже всі основні принципи ядерної безпеки.

Запорізька атомна електростанція перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року.