Україну обрали до керівних органів Всесвітнього поштового союзу

Йдеться про Адміністративну раду та Раду поштових операцій.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про обрання України до керівних органів Всесвітнього поштового союзу - Адміністративної ради та Ради поштових операцій.

“Ми вдячні всім державам-членам за їхню довіру. Досвід України сприятиме просуванню цифрової трансформації, зміцненню оперативних можливостей у кризових ситуаціях та вдосконаленню глобальних поштових мереж”, - написав Сибіга.

Очільник МЗС наголосив, що Росія та Білорусь знову не змогли отримати місця.

“Держава-агресор та її спільник не мають місця в керівних органах міжнародних організацій”, - зазначив голова зовнішньополітичного відомства.

Андрій Сибіга також подякував Ігорю Смілянському та Укрпошті за спільні зусилля у досягненні цього результату.