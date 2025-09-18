Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Політика

Україну обрали до керівних органів Всесвітнього поштового союзу

Йдеться про Адміністративну раду та Раду поштових операцій.

Ілюстративне фото
Фото: Всесвітній поштовий союз

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про обрання України до керівних органів Всесвітнього поштового союзу - Адміністративної ради та Ради поштових операцій.

“Ми вдячні всім державам-членам за їхню довіру. Досвід України сприятиме просуванню цифрової трансформації, зміцненню оперативних можливостей у кризових ситуаціях та вдосконаленню глобальних поштових мереж”, - написав Сибіга.

Очільник МЗС наголосив, що Росія та Білорусь знову не змогли отримати місця. 

“Держава-агресор та її спільник не мають місця в керівних органах міжнародних організацій”, - зазначив голова зовнішньополітичного відомства.

Андрій Сибіга також подякував Ігорю Смілянському та Укрпошті за спільні зусилля у досягненні цього результату.
