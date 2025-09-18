Зеленський запросив еміра Катару на саміт у Нью-Йорку

Володимир Зеленський провів розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

За словами Зеленського, він відзначив допомогу Катару поверненні українських дітей, а також запросив країну взяти участь у саміті, який разом з Канадою організовують у Нью-Йорку.

«Він буде присвячений цій важливій темі – нашим дітям і зусиллям для їхнього повернення. Для нас важливо, щоб Катар був представлений», - наголосив глава держави.

Президент і емір обговорили програму Генеральної Асамблеї ООН, скоординували контакти й домовилися бути на звʼязку.