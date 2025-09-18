Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Політика

Зеленський запросив еміра Катару на саміт у Нью-Йорку

Захід буде присвячений поверненню українських дітей з-під російської окупації.

Зеленський запросив еміра Катару на саміт у Нью-Йорку
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Володимир Зеленський провів розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

За словами Зеленського, він відзначив допомогу Катару поверненні українських дітей, а також запросив країну взяти участь у саміті, який разом з Канадою організовують у Нью-Йорку. 

«Він буде присвячений цій важливій темі – нашим дітям і зусиллям для їхнього повернення. Для нас важливо, щоб Катар був представлений», - наголосив глава держави.

Президент і емір обговорили програму Генеральної Асамблеї ООН, скоординували контакти й домовилися бути на звʼязку.
