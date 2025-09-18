У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
​Укрзалізниця відновила електропостачання на ділянці після обстрілу

Частина поїздів затримується.

​Укрзалізниця відновила електропостачання на ділянці після обстрілу
Укрзалізниця
Фото: Telegram

«Укрзалізниця» повідомила, що відновила електропостачання на ділянці, пошкодженій під час нічного ворожого обстрілу. 

За інформацією перевізника, всі поїзди вже курсують за стандартним графіком, однак чотири рейси досі прямують із затримками понад годину.

Залізничники запевняють, що роблять усе можливе для мінімізації відставань.

Так, поїзд №32 Перемишль – Запоріжжя 18 вересня прибуде лише до Дніпра близько 20:00. Пасажирів на ділянці Дніпро – Запоріжжя перевезуть окремими вагонами після пересадки.

У рейсі №38 Запоріжжя – Київ частина вагонів через затримки залишиться в Дніпрі. Для пасажирів у Запоріжжі подадуть резервні вагони, у яких вони дістануться до Дніпра, а там пересядуть у свої вагони після причеплення до складу.

В «Укрзалізниці» закликали пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах і виконувати інструкції поїзних бригад.

  • Уночі 18 вересня російська армія атакувала залізничну інфраструктуру в Миргородському районі Полтавської області. Була поранена людина.
