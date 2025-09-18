​Укрзалізниця відновила електропостачання на ділянці після обстрілу

«Укрзалізниця» повідомила, що відновила електропостачання на ділянці, пошкодженій під час нічного ворожого обстрілу.

За інформацією перевізника, всі поїзди вже курсують за стандартним графіком, однак чотири рейси досі прямують із затримками понад годину.

Залізничники запевняють, що роблять усе можливе для мінімізації відставань.

Так, поїзд №32 Перемишль – Запоріжжя 18 вересня прибуде лише до Дніпра близько 20:00. Пасажирів на ділянці Дніпро – Запоріжжя перевезуть окремими вагонами після пересадки.

У рейсі №38 Запоріжжя – Київ частина вагонів через затримки залишиться в Дніпрі. Для пасажирів у Запоріжжі подадуть резервні вагони, у яких вони дістануться до Дніпра, а там пересядуть у свої вагони після причеплення до складу.

В «Укрзалізниці» закликали пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах і виконувати інструкції поїзних бригад.