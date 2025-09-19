На Херсонщині внаслідок підриву на міні загинув чоловік

На Харківщині жінка підірвалась на міні

На Херсонщині поблизу села Одрадокам'янка 19 вересня близько 7:00 на вибуховому пристрої підірвався чоловік. Він загинув.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними відомства, 69-річний місцевий житель випасав худобу біля села у Бериславському районі. Внаслідок вибуху він загинув на місці.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).