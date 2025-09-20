Росіяни атакували fpv-дроном Малокатеринівку Запорізького району. Унаслідок атаки постраждав літній чоловік.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"60-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. росіяни ударили fpv по Малокатеринівці — дрон влучив поруч з приватним будинком", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок атаки поранено місцевого мешканця. Йому надається необхідна допомога.
- Унаслідок російських обстрілів 20 вересня у Приморському Запорізької області поранень зазнала 87-річна жінка.