60-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район

Російський fpv-дрон вдарив по Малокатеринівці Запорізького району.

60-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Росіяни атакували fpv-дроном Малокатеринівку Запорізького району. Унаслідок атаки постраждав літній чоловік.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"60-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. росіяни ударили fpv по Малокатеринівці — дрон влучив поруч з приватним будинком", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки поранено місцевого мешканця. Йому надається необхідна допомога.
﻿
