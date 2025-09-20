Сили оборони: ситуація на Придніпровському напрямку напружена, ворог обстрілює острівну зону Дніпра

За кілька останніх днів ситуація на півдні України й зокрема на Придніпровському напрямку залишається напруженою. Ворог атакує острівну зону Херсонщини.

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "Суспільне"

Як зазначає речник, війська РФ дуже часто їх обстрілюють і завдають ударів й по населених пунктах, які розташовані поряд.

"На деяких ділянках противник проводить штурмові дії на наші позиції. Їх не так багато, як відносно деяких інших напрямків. У нас, наприклад, на Херсонському напрямку за минулу добу зафіксовано два бойових зіткнення. Противник намагався просунутися до наших позицій біля Антонівських мостів, залізничного й автомобільного", — каже Волошин.

Ворог продовжує спроби витіснити українських військових із позицій біля Антонівських мостів.

"Вони хочуть їх ( Антонівські мости, - ред.) захопити та взяти під контроль, щоб розташувати тут свої позиції, майданчики для озброєння, для запуску різних FPV-дронів, дронів-камікадзе. Тому вони намагаються вибити нас вже понад року з цих позицій, проте успіху не мають", — каже Волошин.

Така ж ситуація з "висадками" в острівній зоні Дніпра. Майже вся вона перебуває під контролем українських військ, а росіяни постійно намагаються там висадитись.

"Ми бачимо, що вони намагаються атакувати, але ми їм даємо відсіч, використовуючи різну зброю й дрони. Через це росіянам дуже важко діяти в цій Острівній зоні, але вони все одно не припиняють спроб і щодня намагаються переправитися, хоча й зазнають великих втрат", — пояснив Волошин.