Безпілотники СБУ і ССО ЗСУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у РФ

Ці станції залучені в експорті нафти через порт Новоросійськ.

Уночі 20 вересня далекобійні безпілотники ЦСО «А» Служби безпеки України та Сил спецоперацій ЗСУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу «Куйбишев – Тихорецьк», які залучені в експорті нафти через порт Новоросійськ.

Як повідомили джерела LB.ua в СБУ, «бавовна» палала на станціях «Зензеватка» (Зензеватка, Волгоградська обл., РФ), «Совхозная-2» (н.п. Прогрес, Самарська обл.), а також на лінійно-виробничій диспетчерській станції «Самара» (Просвєт, Самарська обл.). Унаслідок атаки українських безпілотників станції зупинили роботу і перекачування нафти.

«СБУ продовжує свою успішну роботу із запровадження дронових санкцій проти російських НПЗ та нафтоперекачувальних станцій. Саме ця інфраструктура приносить у бюджет РФ нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі», — зазначило поінформоване джерело в спецслужбі.