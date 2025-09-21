Окупанти вдарили із реактивної системи "Смерч" по Костянтинівці, загинула людина

Таеож росіяни скинули "ФАБ-250" з УМПК на місто.

Російські війська завдали удару по Костянтинівці із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Про це повідомляє очільник Костянтинівської ОВА Сергій Горбунов.

Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження трьох фасадів багатоповерхових будинків, фасаду магазину та торговельного центру. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Також здійснено авіаудар керованою авіабомбою ФАБ-250 з УМПК. Внаслідок цього пошкоджено фасад багатоквартирного будинку. Жертв і постраждалих не зафіксовано.

Окрім цього, ворог відкрив вогонь зі ствольної артилерії по житлових кварталах міста. Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа, яка отримала поранення, несумісні з життям, у власному помешканні.