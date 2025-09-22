Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Мігранти. Загроза чи порятунок для України?

Після заяв Кулеби про потенційну необхідність відкривати Україну для міграції бачу справжній вибух «правої» думки про те, якою ця політика має бути. Якщо має бути взагалі.

Аргументи прогнозовані: лякалки прикладами протестів у Британії. Я б додав сюди ще Нідерланди з їхніми протестами та зростанням популярності ультраправих, часом відверто расистських ідей. Наче це — наше майбутнє.

Мігранти з валізами поблизу Grand City Hotel Berlin, 11 листопада 2024 року.
Але тут є ключова відмінність у самій базі. Європейські проблеми з мігрантами спричинені не стільки браком контролю (хоча й це має місце), скільки іншим фактором. Міграція в Європі стала формою вибачення за періоди рабства та колоніалізму. Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та інші великі приймаючі країни фактично компенсують минуле. І це призводить до перекосу: на практиці у мігрантів часто виникає більше прав, ніж у місцевих громадян. Власне, звідси й зона конфлікту. А самі мігранти чудово цим маніпулюють, підсилюючи приховану напругу.

В Україні цього немає і навряд чи буде. Ми самі — колишня колонія. Ми ні перед ким не вибачаємося за рабство, тому ніхто не може вимагати від нас більше прав, ніж є у громадян. Приклад поруч: Дніпро. Тут існує вже кілька діаспор, не пострадянських, і жодних ознак конфлікту.

Друга проблема, про яку «праві» експерти чомусь мовчать, — це соціалізація мігрантів. У Європі є дивна тенденція: ультраправих на виборах часто підтримують перші хвилі мігрантів. Ті самі люди, що самі приїхали до Європи менше покоління тому, тепер виступають проти нових хвиль. Парадокс, але факт. Теза про «корінне населення» тут не витримує перевірки практикою.

Чого справді варто боятися — це етнічних банд, злочинності та замкнених анклавів. Найбільша небезпека тут — популізм політиків і бездіяльність поліції. Популісти здатні довести до компактного розселення мігрантів замість їх розсіювання. А поліція - вона й зараз не завжди почувається впевнено. А якщо додати ще тисячі мігрантів?

Отже, так. Міграція і політика міграції — складний процес. Але головний виклик для України — не в самих мігрантах. Він усередині країни. У відсутності стратегії, бачення та готовності працювати наперед. Принаймні з цим урядом, цією Верховною Радою і цим Президентом. Можливо, після війни щось зміниться. Але — не факт.

Петро Андрющенко Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації
