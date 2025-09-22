Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві на хвилину мовчання перекриватимуть Хрещатик

Відповідне рішення буде готово до кінця тижня. 

У Києві на хвилину мовчання перекриватимуть Хрещатик
Перехожі на Центральній площі під час хвилини мовчання у Чернівцях
Фото: Суспільне Чернівці

Головну вулицю Києва, Хрещатик, перекриватимуть щоранку о 9:00 – на хвилину мовчання для вшанування полеглих захисників. Відповідне рішення буде готово до кінця тижня, сказав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він повідомив, що готує це розпорядження. Вказівки отримають поліція, Центр організації дорожнього руху, департамент транспорту, підрозділи, які відповідають за комунікації в громаді.

"Хрещатик – серце столиці. А столиця – серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя", – прокоментував він. 

Щоранку о 9:00 по всій країні проходить хвилина мовчання. Це спосіб вшанувати пам'ять полеглих, які загинули в війні Росії проти українців у боротьбі за вільну і незалежну державу.

