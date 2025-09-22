У Києві на хвилину мовчання перекриватимуть Хрещатик

Перехожі на Центральній площі під час хвилини мовчання у Чернівцях

Головну вулицю Києва, Хрещатик, перекриватимуть щоранку о 9:00 – на хвилину мовчання для вшанування полеглих захисників. Відповідне рішення буде готово до кінця тижня, сказав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він повідомив, що готує це розпорядження. Вказівки отримають поліція, Центр організації дорожнього руху, департамент транспорту, підрозділи, які відповідають за комунікації в громаді.

"Хрещатик – серце столиці. А столиця – серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя", – прокоментував він.

Щоранку о 9:00 по всій країні проходить хвилина мовчання. Це спосіб вшанувати пам'ять полеглих, які загинули в війні Росії проти українців у боротьбі за вільну і незалежну державу.