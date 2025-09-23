Загалом за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 268 людей, у тому числі 60 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 цивільних загинули й 13 отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 22 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Білозерському та 1 у Костянтинівці. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 23 вересня.

Покровський район. У Білозерському загинули 2 людини.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок і 3 господарчі споруди. У Райгородку Миколаївської громади поранено 2 людини, пошкоджено крамницю і 2 автівки. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено господарчу споруду. В Андріївці пошкоджено 3 будинки, крамницю і 2 автівки. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 7 автівок, газогін і лінію електропередач; в Олексієво-Дружківці поранено людину. У Костянтинівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 22 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, 2 адмінбудівлі та кав'ярню.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.