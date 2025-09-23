Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росіяни вбили у Запоріжжі людину, постраждалих – понад десять (оновлено)

Пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби. 

Росіяни вбили у Запоріжжі людину, постраждалих – понад десять (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: телеграм / Іван Федоров

Сьогодні, 23 вересня, вдень, російська армія атакувала Запоріжжя. Одна людина загинула. За оновленими даними, станом на 16:25 12 людей звернулись за допомогою лікарів. Раніше було відомо про сімох поранених.

Відомо, що 43-річний чоловік в тяжкому стані, ще один – в стані середньої тяжкості. Про це написав начальник ОВА Іван Федоров. 

За його словами, ворог здійснив, попередньо, пʼять ударів по місту. Пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби. Федоров написав, що росіяни нанесли 5 ударів шахедами по Запоріжжю.

"Троє людей отримали допомогу від лікарів на місці та від госпіталізації відмовились", – повідомив він.

Раніше Федоров писав про загрозу крилатих ракет по Запорізькій області та інших областях України, де оголошували тривогу. 
