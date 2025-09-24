На Сумщині окупанти атакували безпілотником цивільне авто, поранені люди

Росіяни атакували цивільне авто у місті Ворожба на Сумщині. Унаслідок атаки троє цивільних поранені.

Про це повідомили у прокуратурі Сумської області.

За даними слідства, 24 вересня близько 15:40 год у м. Ворожба Сумського району окупанти атакували безпілотником автівку.

На момент удару в автівці перебували 61-річний водій, його 64-річна дружина та 39-річна пасажирка. Потерпілим надано медичну допомогу.