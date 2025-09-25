Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Блог Олександра Гречка

Чому паркінг велотреку недоступний для киян?

Багато років поспіль паркінг київського велотреку, який знаходиться за адресою вул. Вʼячеслава Липинського 15 і вміщує 40 автівок, є практично недоступним для заїзду – табло дуже часто показує 0 вільних паркомісць. В будь-який час доби. Вас це теж дивувало?

А ще з початку повномасштабної війни цей паркінг у складі велотреку, який закріплений за комунальним підприємством «Спортивний комплекс «Старт», так і не з’явився на офіційній мапі укриттів Києва. Ми вирішили розібратися, що з ним не так, і дещо знайшли.

Фото: КДМА

Отже, вартість години паркування в ньому коштує 50 гривень, але можна придбати абонемент на місяць за 6900 гривень (в перерахунку ціна - 9,5 грн за годину). Причому, місце за власником абонемента фактично бронюється. І якщо невелику кількість «чужих» авто в паркінг пускають, то тільки на 1-2 години – «щоб власник приїхав та став на «своє» місце», - каже охорона.

На наш запит голова Шевченківської районної адміністрації Олександр Сазанович відповів, що на місяць продається в середньому 30 абонементів. Тобто 75% комунального паркінгу є недоступним для громади, бо ці місця отримують лише 30 обраних автівок. Ймовірно, решта 10 паркомісць розподіляються між працівниками велотреку.

Від продажу абонементів київський велотрек отримує орієнтовно 207 тис. гривень на місяць. Ніби й багато, але насправді ні.

Якщо б велотрек позбавився абонементів для «улюбленців» і мав платне паркування з тарифом 50 гривень на годину вдень (з 8 ранку до 8 вечора), то місячна виручка за ці ж 30 місць склала б вдвічі більше – 540 тис. гривень.

А якщо на нічний час, коли в центрі попит на паркомісця менший, поставити тариф 20 гривень на годину, то можна отримати ще 204 тис. гривень.

Разом це приблизно 750 тис. гривень щомісяця прогнозного доходу, якщо прибрати абонементи для «своїх». Отже можна вважати, що через абонементи паркінг комунального київського велотреку (громада Києва) недоотримує 500 тис. гривень щомісяця, або ж 6 млн грн на рік.

Та головніше за гроші є питання ефективності використання цього паркінгу для короткострокового перебування автівок, а не як постійної стоянки. Адже це не нормально, коли групка людей з 30-ма приватними авто блокує можливість зручно запаркуватись на 1-2-3 години для сотень людей, які щодня їдуть на реабілітацію на велотрек, в Інститут травматології чи просто по справах в центр столиці.

Саме тому КП “Спортивний комплекс “Старт” та Шевченківська РДА мають скасувати продаж місячних абонементів і залишити лише погодинну оплату з досить високими тарифами. Щоб паркінг міг обслуговувати сотні автовласників на день, а не тільки 30 обраних. Бо утримуються комунальні підприємства за податки всіх киян.

Окремою вишенькою на торті є те, що Шевченківська РДА за 3,5 роки повномасштабної війни не включила цей паркінг до фонду захисних споруд і його немає на мапі в додатку «Київ цифровий» через «небезпечність».

«Перебування у зазначеному паркінгу під час дії сигналу «Повітряна тривога» може бути потенційно небезпечним. У разі потрапляння ракети чи інших вибухонебезпечних предметів у приміщення (або безпосередньо поруч з ним) існує ризик ураження уламками», - виправдовує таке рішення голова Шевченківської РДА та надає перелік інших найближчих укриттів, які, мабуть, вважає більш захищеними від ракет і безпечними для людей під час обстрілів.

Олександр Гречко Олександр Гречко , співзасновник ГО “Пасажири Києва”
﻿
