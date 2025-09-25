Польща збирається законодавчо дозволити своїм військовим збивати дрони РФ над Україною без схвалення НАТО чи ЄС

Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Польща збирається законодавчо дозволити своїм військовим збивати дрони РФ над Україною без схвалення НАТО чи ЄС

Польща готується внести зміни до свого закону про військове розгортання за кордоном.

Польща збирається законодавчо дозволити своїм військовим збивати дрони РФ над Україною без схвалення НАТО чи ЄС
ілюстративне фото: польські військові під час тренувань
Фото: EPA/UPG

Польща збирається законодавчо дозволити своїм військовим збивати дрони РФ над Україною без схвалення НАТО чи ЄС, повідомляє Euroaсtiv. 

Відповідний законопроєкт Міноборони подало ще в червні. Його планують ухвалювати за пришвидшеною процедурою.

Раніше польське законодавство дозволяло президентові відправляти військових за кордон на запит уряду в разі конфлікту, миротворчих операцій чи евакуацій. Але у 2022 році, напередодні повномасштабного вторгнення РФ, уряд PiS змінив правила: для таких рішень стало необхідним погодження НАТО, ЄС та країни, на території якої планувалася операція. Цю поправку згодом розкритикувала комісія з розслідування російського впливу.

Нова правляча коаліція хоче повернути армії свободу дій за принципом «спершу діяти, потім погоджувати».

На початку вересня польські військові вперше під час війни збили над своєю територією російські дрони — це був перший випадок, коли країна НАТО відкрила вогонь по російських цілях.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies