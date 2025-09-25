Польща готується внести зміни до свого закону про військове розгортання за кордоном.

Польща збирається законодавчо дозволити своїм військовим збивати дрони РФ над Україною без схвалення НАТО чи ЄС, повідомляє Euroaсtiv.

Відповідний законопроєкт Міноборони подало ще в червні. Його планують ухвалювати за пришвидшеною процедурою.

Раніше польське законодавство дозволяло президентові відправляти військових за кордон на запит уряду в разі конфлікту, миротворчих операцій чи евакуацій. Але у 2022 році, напередодні повномасштабного вторгнення РФ, уряд PiS змінив правила: для таких рішень стало необхідним погодження НАТО, ЄС та країни, на території якої планувалася операція. Цю поправку згодом розкритикувала комісія з розслідування російського впливу.

Нова правляча коаліція хоче повернути армії свободу дій за принципом «спершу діяти, потім погоджувати».

На початку вересня польські військові вперше під час війни збили над своєю територією російські дрони — це був перший випадок, коли країна НАТО відкрила вогонь по російських цілях.