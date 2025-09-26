Сирський: у ворога не вистачає сил та засобів для рішучого наступу на Дніпропетровщину

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у ворога не вистачає сил та засобів для рішучого наступу на Дніпропетровщину.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

“Дніпропетровщина – це Новопавлівський напрямок, де сходяться адміністративні межі трьох областей – Запорізька, Донецька і Дніпропетровська. Противник там намагається, використовуючи тактику «тисячі порізів», просунутися вглиб території. Мета тільки одна: декларувати свою присутність, увіткнути свій прапор у якусь будівлю в населеному пункті”, – розповів Сирський.

За його даними, ситуація там динамічна. Території великі, щільності військ недостатні. І з нашого боку, і з їхнього боку. Росіян там більше. Але для того, щоб провести якийсь рішучий наступ, у них не вистачає сил і засобів.

Противник перекидав із Сумського напрямку на Новопавлівський підрозділи морської піхоти, щоб прорвати українську оборону і зробити ривок або в Запорізьку, або в Дніпропетровську область. Але Сили оборони активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку.

“Вся морська піхота росіян зараз зав'язла в боях на Добропільському напрямку”, – повідомив Сирський.