Кримське полювання

Удари Сил оборони України по цілях в окупованому Криму є прикладом вдалої стратегії ізоляції ТВД.

Коли на вході був “непотоплюваний авіаносець, що загрожує НАТО”, а на виході стала бездонна бочка для висмоктування ресурсів.

Пожежа на Кримському мосту, 8 жовтня 2022
Фото: Maxar
Пожежа на Кримському мосту, 8 жовтня 2022

Кілька разів уразили Кримський міст — заборона рухатися фурам і, ймовірно, після кількох підривів обмеження потягами.

Дістали всі пороми РФ у порту Кавказ — “Нептуном” та ОТРК, частина з них досі у ремонті.

Пороми не побудуєш швидко, а ще не захистиш гарантовано порт — бо сьогодні ми на піку відпусток та збирання врожаю б'ємо по НПЗ, а завтра зосередимося на підприємствах ВПК чи перенесемо зусилля на вузли перекачування нафти, біля кордону з Білоруссю на Мозир і далі до Угорщини.

І росіянам треба захищати багато цілей — від парків бригад “Іскандерів” до заводів військової хімії. 

Уражена гілка Волноваха-Мелітополь — щонайменше вісім поїздів. Крім того, накритили состав на залізничній станції “Джанкой”. 

Це посилює і паливну кризу, і тисне на постачання цивільних, бо армія зараз у пріоритеті.

Заява Аксьонова про те, що паливна криза в Криму, результат планових та позапланових зупинок НПЗ – найкращий маркер. Чиновники РФ вважають за краще не помічати поганих новин, а якщо помітили, це означає, що ситуація серйозна.

АЗС в Криму.
Фото: Telegram/Жовта стрічка
АЗС в Криму.

Є дані про те, що навіть в російській армії запровадили норми постачання за пріоритетами та заборону заправки запасних ємкостей, тільки в бак по нормах. 

Вибиті десятки РЛС — надводної обстановки, оглядових, і радіолокаційних станцій підсвічування і наведення до дивізіонів С-300/400. Це дає можливість далеким дронам та крилатим ракетам частіше долітати до баз флоту — кілька разів були потрапляння по штабу, пунктах управління та ППО.

Атаковані бази ЧФ РФ та прикордонні застави із легкими катерними силами — включаючи Донузлав, заставу ФСБ у Волошиному біля Армянська, пірси у прибережних селищах. Більше десятка катерів дістали в морі та біля пірсів.

Навіщо це робиться? Щоб не перехоплювали “Магури” у бурій воді і більше безекіпажних катерів досягли зони, звідки можуть накидати ракети РСЗВ або глибше запустити FPV.

Тепер ГУР продовжив полювання на мисливців — вибиті чотири Мі-8 у двох хвилях атаки і два літаючі човни Бе-12 на аеродромі в Качі. Перед цим дістали ще два Мі-8 на Гвардійському.

Один з двох знищених російських літаків-амфібій в Криму
Фото: скріншот
Один з двох знищених російських літаків-амфібій в Криму

Шість вертольотів — це 90 млн доларів, якщо виготовляти їх з нуля або глибоко модернізувати. 

“Літаючі човни” це хоч і є паліативом, але там зручний носовий пост штурмана — з гарною оптикою. Саме те, що потрібно противнику для виявлення надводних БПЛА.

На протичовнові здібності нам теж не начхати, хоч субмарин у нас немає, але для багатьох місій просто просяться підводні дрони і я впевнений, що вони будуть.

Москва зав'язує протистояння “Магурам” над водою — там очі, які наводять FPV та катери, там пара стрільців з кулеметами чи пілоти дронів в окулярах, там як у випадку з Бе-12 носовий радар на борту та можливість дозаправки з води, гнучкість у патрулюванні поза прив'язкою до бази.

Але можливостей для перехоплення у Москви дедалі менше і очевидно, що море належить нам.

А все починалося з місій камікадзе, які мали одноразовий заряд вибухівки для атаки суден, продовжилося постановкою мін і на сьогодні наші дрони — це вже носії зенітних ракет, ланцюжок ретрансляторів, дрони-матки, що несуть FPV та БПЛА вогневої підтримки, з реактивною артилерією на борту.

Морський дрон Magura з пусковою установкою для ракет Р-73, 6 травня 2024 року.
Фото: скрин відео/mil.in.ua
Морський дрон Magura з пусковою установкою для ракет Р-73, 6 травня 2024 року.

Це виливається в десятки забитих РЛС, катерів, десятки гелікоптерів, транспортних АН-26, “літаючих човнів” — жодна економіка не впорається із заміщенням подібних втрат, якщо їх масштабувати. А саме зараз добрі дрони завітали до Новоросійська та Туапсе. 

Особливий шик, що втрати завдають безпілотними апаратами, без людських жертв серед екіпажів, а вже не одна і не дві машини РФ збиті з пілотами і стрілками.

Рукотворна паливна криза, удари крилатими ракетами по базах ФСБ, ураження радарів та штабів, спам матками дронів та випилювання півдесятка гелікоптерів за тиждень — на злодію буквально горить шапка.

Кирило Данильченко ака Ронін
﻿
