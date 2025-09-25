ГУР вразило два літаки Ан-26 і РЛС

Військові зі спецпідрозділу Головного управління розвідки “Примари” спалили два транспортних літаки Ан-26 і вразили ворожу РЛС у Криму. Завдані втрати зафіксовані в зведенні Генштабу за 24 вересня.

Завдання вони виконали під час рейду на окуповану територію, повідомили в ГУР. Розвідники оприлюднили відео загоряння літаків.

"Під час рейду на півострів спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 «Мис М1»", – йдеться у повідомленні.

РЛС МР-10М1 “Мис М1” призначені для виявлення координат. Таку ж систему ГУР вразило в Криму менше місяця тому.

Ан-26 – багатоцільовий транспортний літак з високою стійкістю і легкістю керування.