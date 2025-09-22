Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Бійці Сил спецоперацій знищили російський С-400 "Тріумф"

Сили спецоперацій виявили під час розвідки виявили комплекс ЗРК С-400 "Тріумф" в Калузькій області.

Бійці Сил спецоперацій знищили російський С-400 "Тріумф"
Фото: ССО

Сили спеціальних операцій виявили та уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ.

Про це ідеться у повідомленні Сил спецоперацій.

"У ніч на 5 вересня група ССО ЗС України проводила спеціальну розвідку в ході якої виявили комплекс ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області", — кажуть у ССО.

Після отримання візуального підтвердження обʼєкту, оператори ССО передали дані для нанесення вогневого ураження.

У результаті успішних дій, ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф”.
