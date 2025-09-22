Бійці Сил спецоперацій знищили російський С-400 "Тріумф"

Сили спеціальних операцій виявили та уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ.
Про це ідеться у повідомленні Сил спецоперацій.
"У ніч на 5 вересня група ССО ЗС України проводила спеціальну розвідку в ході якої виявили комплекс ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області", — кажуть у ССО.
Після отримання візуального підтвердження обʼєкту, оператори ССО передали дані для нанесення вогневого ураження.
У результаті успішних дій, ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф”.
- 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".