Бійці Сил спецоперацій знищили російський С-400 "Тріумф"

Сили спеціальних операцій виявили та уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ.

Про це ідеться у повідомленні Сил спецоперацій.

"У ніч на 5 вересня група ССО ЗС України проводила спеціальну розвідку в ході якої виявили комплекс ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області", — кажуть у ССО.

Після отримання візуального підтвердження обʼєкту, оператори ССО передали дані для нанесення вогневого ураження.

У результаті успішних дій, ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф”.