Російські війська скинули на Костянтинівку "ФАБ-250", постраждала людина

Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська скинули на Костянтинівку "ФАБ-250", постраждала людина

Також окупанти вдарили по місту із РСЗВ "Смерч".

Російські війська скинули на Костянтинівку "ФАБ-250", постраждала людина
місто Костянтинівка після російських обстрілів
Фото: Сергій Горбунов

У понеділок, 20 вересня, російські окупанти вкотре здійснили обстріл цивільного населення міста Костянтинівка Донецької області. Унаслідок ударів постраждала людина.

Про це інформує начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Російські війська знову здійснили серію атак по Костянтинівці. Під ударом опинилися житлові квартали міста та прилеглі території", — каже Горбунов.

Окупанти завдали авіаударів "ФАБ-250", у результаті чого постраждала одна цивільна особа. Людина отримала поранення за місцем проживання. 

Також пошкоджено фасади семи багатоповерхових будинків.

Крім того, було зафіксовано обстріл двома ракетами з РСЗВ "Смерч". Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхового будинку та два приватні домоволодіння. Постраждалих серед мирного населення немає.

Начальник МВА закликав цивільних мешканців Костянтинівки евакуюватися у безпечніші місця. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies