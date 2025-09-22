Російські війська скинули на Костянтинівку "ФАБ-250", постраждала людина

Також окупанти вдарили по місту із РСЗВ "Смерч".

У понеділок, 20 вересня, російські окупанти вкотре здійснили обстріл цивільного населення міста Костянтинівка Донецької області. Унаслідок ударів постраждала людина.

Про це інформує начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Російські війська знову здійснили серію атак по Костянтинівці. Під ударом опинилися житлові квартали міста та прилеглі території", — каже Горбунов.

Окупанти завдали авіаударів "ФАБ-250", у результаті чого постраждала одна цивільна особа. Людина отримала поранення за місцем проживання.

Також пошкоджено фасади семи багатоповерхових будинків.

Крім того, було зафіксовано обстріл двома ракетами з РСЗВ "Смерч". Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхового будинку та два приватні домоволодіння. Постраждалих серед мирного населення немає.

Начальник МВА закликав цивільних мешканців Костянтинівки евакуюватися у безпечніші місця.