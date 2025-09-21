Сили оборони: ворог намагається захоплювати малі населені пункти на шляху до Костянтинівки

Російська армія намагається окуповувати малі населені пункти по дорозі до міста Костянтинівка. Водночас, завдання зі захоплення Костянтинівки РФ ускладнює те, що окупантам не вдалося взяти Часів Яр та Торецьк.

Про це у телеефірі заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

"Щодо того, що довкола Костянтинівки і Ступочок — там вони (росіяни - ред.) скоріше намагаються маневрувати. Скоріше намагаються цілити на малі населені пункти… закріпитися, щоб потім будувати собі якусь базу, плацдарм для подальшого наступу. Зараз у них це не дуже виходить", — заявив він.

Основною проблемою росіян є те, що вони не реалізували ціль повного заняття Часового Яру і Торецька.

"Росіяни цих цілей не досягли, а без цих цілей лізти на Костянтинівку стало дещо складніше, ніж вони на те сподівалося. Тому вони намагаються займати якісь малі населені пункти на шляху до міста. Але вже стикаються з українським опором", — каже Трегубов.

Наразі ситуація є складною для обох сторін.

Відповідаючи на питання, якою є так звана сіра зона на території Дніпропетровщини, речник повідомив, що загалом сіра зона є відносно відкритою місцевістю, через яку росіяни щодня намагаються пробратися на українську територію.

"Там проблема в тому, що Дніпропетровська область – достатньо-таки відкрита, тому там для росіян може не так зручно лізти, як, наприклад, десь, де більше лісопосадок, наприклад, чи де більша забудова. Але, тим не менше, лісопосадки там є, і вони ними користаються", — пояснив речник.

Трегубов відзначив, що в цілому у Дніпропетровській області атаки ворога є досить-таки частими і здебільшого відбуваються через кордон Донеччини.

"Є і спроби закріплення різної успішності", — зазначив речник.