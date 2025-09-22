Шмигаль: у Силах оборони розгортають цифрову систему обліку військових "Імпульс"

Вона дозволить отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів.

У Силах оборони розгортають цифрову систему обліку військових "Імпульс".

"Це цифрова система обліку особового складу, яка дозволяє отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів. І все це без паперів, швидко і прозоро", – розповів у телеграмі міністр оборони України Денис Шмигаль.

Він додав, що "Імпульс" – це перша масова інформаційно-комунікаційна система (ІКС) тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині.

Шмигаль зазначив, що після впровадження "Імпульсу" військові частини отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та швидко генерувати накази й інші документи, а вище керівництво зможе приймати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних по кожній частині.

Першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ. Найближчими тижнями "Імпульс" запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

У майбутньому Імпульс планують інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових Армія+, Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом.