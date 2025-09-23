Зеленський зустрівся з президентом Казахстану

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку на полях 80-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН провів першу двосторонню зустріч - зі своїм колегою із Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Як написав глава держави у своєму Telegram, два лідери обговорили зусилля України, США та Європи щодо закінчення війни та припинення вбивств.

Також Зеленський і Токаєв "торкнулися питань торговельно-економічної співпраці та зацікавленості казахстанських компаній брати участь у відновленні України".

Президент України подякував Казахстану за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.