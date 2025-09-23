Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ГоловнаСуспільствоВійна

ООН: Росія систематично катує українських цивільних у понад 100 центрах утримання

У доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини задокументували страти, тортури електрошоком і смерті від жорстокого поводження.

ООН: Росія систематично катує українських цивільних у понад 100 центрах утримання
Російська катівня у Бучі, фото ілюстратиіне
Фото: ВВС

Росія систематично застосовує тортури до українських мирних жителів у більш ніж 100 центрах утримання на своїй території та в окупованій Україні від початку повномасштабного вторгнення. 

Про це йдеться у новій доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, представленій у Женеві, передає Reuters.

У документі докладно описали випадки імітацій страт, застосування електрошоку і утримання людей у стресових позах за дії, які не є злочинами, зокрема, критику війни проти України. Частина таких катувань виявилася смертельною.

«Це широко поширені й систематичні тортури. Вони були задокументовані в усіх окупованих регіонах України, а також у десятках регіонів Російської Федерації», — заявила глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Деніел Белл.

Доповідь ґрунтується на інтерв’ю з 215 колишніми в’язнями. За словами Белл, ООН не отримала доступу до 114 місць утримання на окупованих територіях та у 28 регіонах РФ. Лише верифікованих випадків триваючих затримань — щонайменше 400, але реальна цифра значно більша.

Белл також повідомила про 36 підтверджених смертей від тортур, жахливих умов або відсутності медичної допомоги. За її словами, у частині випадків до катувань були причетні медики, які брали участь у знущаннях чи ігнорували прохання про допомогу.
