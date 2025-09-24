Ракети, артилерія та БпЛА: росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ГоловнаСуспільствоВійна

Ракети, артилерія та БпЛА: росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину

Одна людина загинула, ще десять – постраждали. 

Ракети, артилерія та БпЛА: росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти упродовж дня здійснили понад 50 атак на Дніпропетровщину, застосовуючи різні види озброєння. Відомо про загиблих та поранених серед цивільних.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Понад пів сотні атак на регіон. Серед них – ракетні удари, артобстріли, застосування БпЛА. Ворог тероризував чотири райони області. Одна людина загинула, ще десять – постраждали", – ідеться у повідомленні. 

Фото: Сергій Лисак

Удень російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпро. Поранення отримали чотири людини.

У Синельниківському районі ворог цілив безпілотниками. У Межівській громаді загинув 61-річний чоловік. У Покровській і Миколаївській громадах пошкоджена інфраструктура, горіла суха трава. 

Фото: Сергій Лисак

На Нікопольщині від російського терору потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади. До лікарів звернулися п’ятеро місцевих.  

Відомо про руйнування на території промислового підприємства, пошкоджені шість приватних будинків, декілька господарських споруд, магазин, машина.

Фото: Сергій Лисак

У Кам’янському районі ворог здійснив ракетну атаку і скерував БпЛА. Постраждав житель однієї з громад.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies