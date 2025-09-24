Ракети, артилерія та БпЛА: росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину

Одна людина загинула, ще десять – постраждали.

Російські окупанти упродовж дня здійснили понад 50 атак на Дніпропетровщину, застосовуючи різні види озброєння. Відомо про загиблих та поранених серед цивільних.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Понад пів сотні атак на регіон. Серед них – ракетні удари, артобстріли, застосування БпЛА. Ворог тероризував чотири райони області. Одна людина загинула, ще десять – постраждали", – ідеться у повідомленні.

Фото: Сергій Лисак

Удень російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпро. Поранення отримали чотири людини.

У Синельниківському районі ворог цілив безпілотниками. У Межівській громаді загинув 61-річний чоловік. У Покровській і Миколаївській громадах пошкоджена інфраструктура, горіла суха трава.

Фото: Сергій Лисак

На Нікопольщині від російського терору потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади. До лікарів звернулися п’ятеро місцевих.

Відомо про руйнування на території промислового підприємства, пошкоджені шість приватних будинків, декілька господарських споруд, магазин, машина.

Фото: Сергій Лисак

У Кам’янському районі ворог здійснив ракетну атаку і скерував БпЛА. Постраждав житель однієї з громад.