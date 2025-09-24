Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині поліція притягнула до відповідальності адміністратора закладу за російську музику

На чоловіка склали адміністративні матеріали за фактом дрібного хуліганства.

На Київщині поліція притягнула до відповідальності адміністратора закладу за російську музику
На Київщині поліція притягнула до відповідальності адміністратора закладу за російську музику
Фото: Поліція Київщини

В одному з закладів Київської області грала російська музика.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Інформацію про подію правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. У телеграм-каналах з’явилося відео, на якому в одному з закладів міста Ірпінь грає пісня російського виконавця”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що російську музику увімкнув 23-річний адміністратор закладу.

Інспектори поліції провели з ним профілактичну бесіду, на адміністратора склали адміністративні матеріали за фактом дрібного хуліганства (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

У червні поліція Київщини притягнула до відповідальності адміністраторку ресторану в Ірпені за російську музику.
