На Київщині поліція притягнула до відповідальності адміністратора закладу за російську музику

В одному з закладів Київської області грала російська музика.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Інформацію про подію правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. У телеграм-каналах з’явилося відео, на якому в одному з закладів міста Ірпінь грає пісня російського виконавця”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що російську музику увімкнув 23-річний адміністратор закладу.

Інспектори поліції провели з ним профілактичну бесіду, на адміністратора склали адміністративні матеріали за фактом дрібного хуліганства (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

У червні поліція Київщини притягнула до відповідальності адміністраторку ресторану в Ірпені за російську музику.