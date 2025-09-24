На Київщині поліція притягнула до відповідальності адміністратора закладу за російську музику

В одному з закладів Київської області грала російська музика.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.
“Інформацію про подію правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. У телеграм-каналах з’явилося відео, на якому в одному з закладів міста Ірпінь грає пісня російського виконавця”, - йдеться у повідомленні.
Поліцейські встановили, що російську музику увімкнув 23-річний адміністратор закладу.
Інспектори поліції провели з ним профілактичну бесіду, на адміністратора склали адміністративні матеріали за фактом дрібного хуліганства (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
У червні поліція Київщини притягнула до відповідальності адміністраторку ресторану в Ірпені за російську музику.