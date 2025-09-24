Свириденко відвідала підрозділи Сил оборони на Донецькому напрямку

Прем'єр-міністер України Юлії Свириденко відвідала підрозділи Сил оборони, які працюють на Донецькому напрямку.

Про це глава уряду повідомила у Telegram.

"Працюємо з командою на Донеччині. Мала честь нагородити військовослужбовців Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, представників бойових підрозділів Національної поліції, працівників сервісних підрозділів та рятувальників", — написала Свириденко.

Очільниця уряду зустрілася із командуванням підрозділів, які працюють на Донецькому напрямку, заслухала доповіді про оперативну обстановку та ситуацію із забезпеченням.

"Рада познайомитися з командиром 1 корпусу Національної гвардії України "Азов" Денисом Прокопенком. Дякую усім складовим Сил оборони та безпеки за службу і захист! Завдяки вам Україна стоїть, продовжує існувати і працювати", — наголосила Свириденко.