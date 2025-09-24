Слідство.Інфо: Вікторія Рощина померла в слідчому ізоляторі в Пермському краї

Українську журналістку Вікторію Рощину перед загибеллю етапували з Таганрога до СІЗО №3 у місті Кізел Пермського краю Росії. Саме там вона померла 19 вересня 2024 року.
Про це йдеться у розслідуванні Слідство.Інфо.
Раніше було відомо, що Рощину утримували спочатку на тимчасово окупованих територіях України, а згодом у СІЗО в Таганрозі Ростовської області. Місце її смерті залишалося невідомим, допоки журналістам не вдалося отримати документи та свідчення очевидців.
Видання отримало свідоцтво про смерть Рощиної, видане у Пермі. Документ журналісти знайшли у закритих російських базах. Також їм вдалося поспілкуватися зі свідком, який бачив українку в Кізелі, та отримати список співробітників, ймовірно причетних до її загибелі.
Звільнений з російського полону військовослужбовець Данило з Херсонщини розповів, що їхав у тому ж потязі, яким 9 вересня 2024 року етапували Рощину та інших полонених із Таганрога до Пермського краю. Подорож тривала три доби. Востаннє українку бачили живою 11 вересня. Через вісім днів стало відомо про її смерть.
Начальник другого управління Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Тарас Семків підтвердив, що Рощина загинула саме у СІЗО Кізела. Він наголосив, що цей заклад відомий систематичними катуваннями українських полонених, зокрема побиттями гумовими палицями.
Офіційні причини смерті журналістки наразі не встановлено. Тіло Вікторії Рощиної було повернуто в Україну у стані, який не дозволив провести повноцінне судово-медичне дослідження.
- 15 березня 2022 року росіяни викрали в Бердянську журналістку, яка готувала матеріали щодо воєнних дій на сході та півдні України. Після цього її місцезнаходження тривалий час не було відоме. Пізніше проросійські ЗМІ та телеграм-канали поширили відео, на якому Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримають її в полоні, і каже, що нібито вони врятували їй життя. Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону.
- 3 серпня минулого року Рощина зникла на тимчасово окупованій території. У травні 2024 Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.
- 10 жовтня стало відомо, що Вікторія Рощина загинула. Омбудсман Дмитро Лубінець проінформував ООН і МКЧХ, щоб вони зафіксували факт смерті цивільної особи, яку незаконно утримувала Росія.
- Рощину мали обміняти у вересні, але її батькові повідомили про її смерть під час етапування. Цю заяву російської сторони перевіряли, і вона, на жаль, була підтверджена.
- Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження з кваліфікацією - воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.
- ЮНЕСКО наполягає на ретельному розслідуванні загибелі у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної.