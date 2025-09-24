Слідство.Інфо: Вікторія Рощина померла в слідчому ізоляторі в Пермському краї

Українську журналістку Вікторію Рощину перед загибеллю етапували з Таганрога до СІЗО №3 у місті Кізел Пермського краю Росії. Саме там вона померла 19 вересня 2024 року.

Про це йдеться у розслідуванні Слідство.Інфо.

Раніше було відомо, що Рощину утримували спочатку на тимчасово окупованих територіях України, а згодом у СІЗО в Таганрозі Ростовської області. Місце її смерті залишалося невідомим, допоки журналістам не вдалося отримати документи та свідчення очевидців.

Видання отримало свідоцтво про смерть Рощиної, видане у Пермі. Документ журналісти знайшли у закритих російських базах. Також їм вдалося поспілкуватися зі свідком, який бачив українку в Кізелі, та отримати список співробітників, ймовірно причетних до її загибелі.

Звільнений з російського полону військовослужбовець Данило з Херсонщини розповів, що їхав у тому ж потязі, яким 9 вересня 2024 року етапували Рощину та інших полонених із Таганрога до Пермського краю. Подорож тривала три доби. Востаннє українку бачили живою 11 вересня. Через вісім днів стало відомо про її смерть.

Начальник другого управління Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Тарас Семків підтвердив, що Рощина загинула саме у СІЗО Кізела. Він наголосив, що цей заклад відомий систематичними катуваннями українських полонених, зокрема побиттями гумовими палицями.

Офіційні причини смерті журналістки наразі не встановлено. Тіло Вікторії Рощиної було повернуто в Україну у стані, який не дозволив провести повноцінне судово-медичне дослідження.