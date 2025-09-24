Стефанчук прокоментував законопроєкт 14057, який несе ризики цензури в Україні

Спікер виступив на захист документа, натомість медіаспільнота попереджає про великі ризики для свободи слова в Україні.

Законопроєкт №14057 - не про медіа, а про «розширення особистих прав кожної людини».

Таку заяву зробив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук після реєстрації скандального проєкту закону, який, на думку медіаспільноти, несе ризик цензури і містить надмірно жорсткі вимоги до медіа. Стефанчук запевнив, що нових обов’язків для ЗМІ у законопроєкті немає і він не обмежує журналістські розслідування та чітко відповідає Конституції України.

«Найголовніше: цей законопроєкт не про медіа. Він про розширення особистих прав кожної людини. Саме так його треба сприймати», - зазначив спікер Верховної Ради.

За словами Стефанчука, законопроєкт не містить заборони розслідувати корупцію до вироку суду, суди не зможуть забороняти поширення інформації до її публікації, блокувати сайти і вилучати наклади, а правдиві розслідування не зобов’яжуть публікувати альтернативну версію фігурантів.

Спікер додав, що низка пунктів документа є «євроінтеграційними зобов’язаннями України. Наприклад, у випадку «права на забуття».

«Стаття 302-2 ЦКУ в редакції законопроекту пропонує закріпити в цивільному законодавстві «право на забуття». Необхідність закріплення права на забуття в національному законодавстві обумовлена євроінтеграційними зобов’язаннями України», - написав Стефанчук.

Він також запропонував на початку жовтня провести зустріч із журналістами та представниками громадянського суспільства, які «спеціалізуються на питаннях медіаправа, щоб обговорити всі аспекти цього законопроєкту та спільно знайти збалансовані й ефективні рішення».