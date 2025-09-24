Росіяни атакували лікарню у Херсоні, постраждали люди

Російські окупанти атакували медзаклад у Херсоні. Троє працівників лікарні отримали поранення.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 14:00 російські військові атакували з БпЛА один із медзакладів у Херсоні. Внаслідок ворожого удару постраждали троє працівників закладу охорони здоровʼя: 49-річна жінка та чоловіки, яким 45 та 67 років", — ідеться у повідомленні.

Постраждалі дістали вибухові травми та уламкові поранення. Їм надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.