ГоловнаСуспільствоВійна

Мешканку Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності

Жінці повідомили підозру заочно.

Співробітники поліції Харківської області заочно повідомили про підозру мешканці селища Борова Харківської області. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час тимчасової окупації 47-річна жінка обійняла посаду так званого “завідуючого сектора землеустрою, земельних відносин, містобудування та архітектури Борівського територіального управління тимчасової цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області”.

В поліції уточнили, що жінка перебувала на цій посаді з червня до вересня 2022 року.

На цій посаді вона виконувала вказівки окупаційної адміністрації. Жінка збирала персональні дані місцевих жителів та формувала списки для подальшого отримання виплат, за що отримувала зарплату в рублях.

Напередодні звільнення Ізюмщини підозрювана втекла разом із росіянами на тимчасово окуповану територію.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
